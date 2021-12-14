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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رانيا يحيى تبدع بالعزف على آلة الفلوت في حفلها بدار الأوبرا المصرية

فراشة الفلوت رانيا
فراشة الفلوت رانيا يحيى

يبدع الفنان حين يتسق مع آلته فى حالة من الانصهار فيفرز جملاً موسيقية تنبع من روحه الملهمة ، واعتدنا أن نرى اللوحات حينما ترتسم بصرياً حيث يهيم المتلقى بين الألوان وسحرها وعوالمها المختلفة ،أما وأن ترتسم اللوحة إبداعاً سمعياً يهيم بنا فى دنيا النغم بين ألحان شرقية وغربية فننغمس فى محبة الارتقاء والتحليق فى سماء فراشة انطلقت بأجنحتها الصغيرة لتتطاير على أغصان الموسيقى العذبة لتنسج لنا من كل لحن حالة متفردة فى وجداننا.


عانقت فراشة الفلوت رانيا يحيى آلتها الموسيقية وظلت تقبلها بأنفاسها واستطاعت أن تخلق مزيجاً مبهجاً بين الموسيقى الشرقية والغربية بآلة موسيقية غربية ساحرة فعشنا معها أمتع اللحظات، خلال مشاركتها بحفل موسيقي على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

 

وشارك رانيا العزف ضيوف شرف الحفل الفنان الدكتور علاء حسين صابر والذى أبدع فى ثلاث مقطوعات موسيقية شرقية وغربية بالعود والقانون ،وأيضاً الفنان الدكتور محمد حلمى على آلة الترومبيت. 


كذلك شارك يحيى الهرميل فى عدد من المقطوعات على آلة الماريمبا ،وصفق له الحضور بحفاوة بالغة حين توحد مع آلته كبيرة الحجم رقيقة النغمات فى معزوفته المنفردة ،بينما هامت فريدة الهرميل بين الكمان والاكسليفون والماريمبا برقة وتألق. 


صاحبت الفرقة الموسيقية هذه المعزوفات الجميلة حيث شارك بالعزف كل من عمرو راشد بركشن ،أحمد حشيش كى بورد ،محمد رستم بيز جيتار ،مصطفى محمد إيقاع شرقى ،وليد خليل درامز ،أكرم رافت قانون.

 

 وعزفت سينيوريتا وسواى وجينجل بيلز احتفالا بالكريسماس وبيليفر ،واستهلت الجزء الشرقى بمعزوفة قوم يا مصرى لحن سيد درويش ومن بعدها طوبة فوق طوبة وسهر الليالى ونسم علينا الهوا وليلة حب وأهواك وماشربتش من نيلها وخليك فاكرنى وأحلف بسماها. وغنى الجمهور وصفق مع هذه المقطوعات التى اندمج معها فى روعة آلة الفلوت ذات الصوت البراق الحالم.


وجهت رانيا خلال الحفلة تقدير كبير لرجالات الدولة من الجيش والشرطة وحيت كل يد تبنى وكل يد تحارب وتجابه الإرهاب والأفكار الظلامية والمتطرفة ،كما وجهت التحية لرجال هيئة الرقابة الإدارية فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى تزامن فى يوم الحفل.


يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضوة بالمجلس القومى للمرأة ،وقد عادت منذ فترة وجيزة من دولة العراق الشقيق بعد مشاركتها فى مهرجان بابل الدولى وحققت نجاحاً مبهراً خلال مشاركتها بالمهرجان الذى حضره ما يزيد عن عشرين ألف متفرج وتم تكريمها فى حفل الختام.

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