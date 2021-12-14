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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في الكاميرون يحذر بعثة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

مدحت المليجي، سفير
مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون

وجه مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، تحذيرًا إلى المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: "درجات الحرارة في "جروة" بالكاميرون ستكون مرتفعة وأنبه المسئولين عن الكرة المصرية إلى هذا النقطة.

وتطرق المليجي في حديثه إلى منافسة مصر أمام نيجيريا في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا، قائلا: "المواجهة الأولى لمصر في البطولة ستكون أمام نيجيريا، وهي مباراة تحديد أول المجموعة، وأقول لمسئولي مصر أنه يجب الفوز أمام نيجيريا وتصدر المجموعة لمواجهة أفضل ثالث بالمجموعات الأخرى، لكن إذا احتل مصر المركز الثاني في مجموعته سيواجه أول مجموعة أخرى وستكون مباراة صعبة للغاية".

مصر كاس امم افريقيا نيجيريا

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