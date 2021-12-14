سفير مصر في الكاميرون: هل أحمد مجاهد يثق أن مصر ستغادر البطولة مبكرا

علق مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، على تصريحات أحمد مجاهد، بشأن تعارض مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: "تصريحات أحمد مجاهد كلام محترم ولكن هناك لغز لا أفهمه في تصريحات مجاهد".

وتابع: "البطولة في موعدها، فهل أحمد مجاهد واثق أن مصر غير قادرة على استكمال مشوارها في البطولة حتى يوم 6 فبراير".



كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، حقيقة تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: "لا توجد أي نية لتأجيل البطولة أو تعديل موعدها".

وتابع: "تم الإعلان عن البطولة على الصفحة الرسمية للكاف وظهر في الفيديو نجوم الكاميرون، الإعلانات في الشوارع واللجنة المنظمة جاهزة".