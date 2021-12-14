ميدو: إصابة حمدي فتحي مزعجة لكيروش أكثر من إصابة محمد الشناوي

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن منتخب مصر يمتلك حراس على أعلى مستوى، وإن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، واثق تمامًا في بدلاء محمد الشناوي، الثنائي محمد صبحي ومحمود جاد.

وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "كيروش لن يدفع بمحمد الشناوي لو أبلغه الحارس بشعوره بالإصابة".

وتابع: "أزمة كيروش الحقيقة في إصابة حمدي فتحي لأنه لا يوجد بديل لحمدي فتحي في المنتخب".

وأضاف: "أحمد حجازي سيغيب عن مباراة والأزمة في الدفاع هو أحمد ياسين، رغم أن الأخير مدافع جيد ولكن قد يحدث أزمات لو تم وضعه في اختبار بجانب الونش".