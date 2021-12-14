عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: كيروش مدرب كبير.. ولكن ليس فوق التقييم

كيروش
كيروش

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، والتي أكد خلالها أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، فوق التقييم.

وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "كيروش مدرب كبير ولكن لا يوجد مدرب فوق التقييم".
وتابع: "جميع المدربين حول العالم والذين حققوا بطولات في أوروبا يتم انتقادهم فكيف يقول أحمد مجاهد أنه خارج التقييم".

في سياق أخر علق مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، على تصريحات أحمد مجاهد، بشأن تعارض مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: "تصريحات أحمد مجاهد كلام محترم ولكن هناك لغز لا أفهمه في تصريحات مجاهد".

وتابع: "البطولة في موعدها، فهل أحمد مجاهد واثق أن مصر غير قادرة على استكمال مشوارها في البطولة حتى يوم 6 فبراير".


كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، حقيقة تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: "لا توجد أي نية لتأجيل البطولة أو تعديل موعدها".

وتابع: "تم الإعلان عن البطولة على الصفحة الرسمية للكاف وظهر في الفيديو نجوم الكاميرون، الإعلانات في الشوارع واللجنة المنظمة جاهزة".

أحمد مجاهد كيروش كاس امم افريقيا أمم أفريقيا الكاميرون

ترشيحاتنا

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

الزماك يفاضل بين أحمد سمير وأمير عزمي مجاهد للانضمام إلى جهاز كارتيرون

يا رب يخليكي يا أمي.. نجل شريفة ماهر يقبل يدها ويوجه لها رسالة مؤثرة

علوم جامعة عين شمس تناقش «تطوير لقاحات كورونا» ..غدا

ما آثار السرطان على الحمل والجنين

الشرطة السعودية تلقي القبض على 5 مواطنين لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

ليست الأولى.. كيف تعدى ابن الفنانة شريفة ماهر عليها بالضرب وزوّر توقيعها على بيع ممتلكاتها؟

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ