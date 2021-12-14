محمد السيد: لا أخشى مواجهة الأبطال في سلاح الشيش

أكد محمد السيد، بطل سلاح الشيش، أنه لا يخشى مواجهة أي بطل من أبطال سلاح الشيش في أي بطولة يشارك فيها بالعالم.

وأضاف السيد في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور، في البداية كان هناك شعور بالرهبة قبل المواجهات الكبيرة، لافتًا إلى أنه بعد ذلك اكتسب خبرات كبيرة.

وأشار بطل سلاح الشيش، إلى أنه يعمل على دراسة الخصم بشكل كبير قبل البطولات، من أجل التعرف على كيفية مواجهاته والعمل على الفوز بشكل دائم.

وتابع: «والدي هو الذي يقوم بتدريبي بشكل عام، ويعمل على تأهيلي من أجل المشاركة في البطولات»