ناقد رياضي تونسي: مباراة مصر وتونس خارج التوقعات.. ومبولحي أفضل حارس

أكد الناقد الرياضي التونسي ظفر الله المؤذن أن مباراة نسور قرطاج أمام الفراعنة والمقرر إقامتها الأربعاء ، تحمل طابع خاص ، مشيراً إلى أنها خارج التوقعات .

وقال المؤذن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " منتخبا مصر و تونس كتاباً مفتوحاً لبعضهما البعض ، فهناك العديد من لاعبي نسور قرطاج محترفين بالدوري المصري الممتاز ، وعلى رأسهم علي معلول لاعب الأهلي و سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك و فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز ، وهو ما يجعل المباراة خارج التكهنات تماماً ".

وأضاف : "رايس مبولحي حارس مرمى المنتخب الجزائري هو الأفضل في بطولة كأس العرب حتى الآن ، فقد قدم مباريات مميزة في البطولة حتى الآن ، وبشكل خاص مباراة المغرب التي نجح خلالها في التألق بركلات الترجيح ".