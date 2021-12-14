مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر

يقدم موقع صدى البلد الاخباري لجموع المسلمين، خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر، 10 جمادى الأولى 1443 هجرية:



مواقيت الصلاة فى القاهرة

أذان الفجر : 5:10 ص

الشروق : 6:42 ص

أذان الظهر : 11:50 ص

أذان العصر : 38: 2

أذان المغرب : 4:57 م

أذان العشاء : 6:20



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر : 5:16 ص

الشروق : 6:50 ص

أذان الظهر : 11:54

أذان العصر : 2:40

أذان المغرب : 4:59 م

أذان العشاء : 6:23 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

أذان الفجر : 5:07

الشروق : 6:39 م

أذان الظهر : 11:46 م

أذان العصر : 2:33 م

أذان المغرب : 4:52 م

أذان العشاء : 6:15 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

أذان الفجر : 4:55 ص

الشروق : 6:24 ص

أذان الظهر : 11:37

أذان العصر : 2:30 م

أذان المغرب : 4:51 م

أذان العشاء : 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

أذان الفجر : 4:57 ص

الشروق : 6:24 ص

أذان الظهر : 11:44 ص

أذان العصر : 42: 2

أذان المغرب : 5:03 م

أذان العشاء : 6:21