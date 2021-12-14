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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شايفاكم قدامي.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام صورة لوالديها الراحلين.

 

ووجهت دنيا لهم رسالة قائلة:"شايفاكم أدامي في كل حاجة بعملها في حياتي …. بحبكو اوي و وحشتوني و هفضل عايشة بكل الحب اللي شفته منكم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

 

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، بوستر دعائي لفيلم "من اجل زيكو، قبل أيام من عرضه بالسينمات في يوم 5 يناير بجميع دور العرض.

 

وعلقت "دنيا سمير غانم" على الصور قائلة: "مبروك ياحلوين"  وأشارت إلي أسماء أبطال الفيلم،  كريم محمود عبد العزيز،  منة شلبي،  محمد محمود، محمود حافظ، والمخرج بيتر ميمي"


فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

 

وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

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