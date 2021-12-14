أيتن عامر تروج لمسلسلها القادم عنبر 6

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت ايتن عامر في الصورة و هي تروج لمسلسها “عنبر ٦” مما نال إعجاب متابعيها.



مسلسل أيتن عامر

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.