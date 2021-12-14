وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بتعميق الشراكة مع الهند في المجال العسكري

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددًا التزام بلاده بالعمل من أجل تعميق الشراكة الأمريكية / الهندية في مجال الدفاع.



وقال أوستن -في معرض تدوينة نشرها على موقع التدوين المصغر "تويتر" اليوم- :"تحدثت مع نظيري الهندي راجناث سينج، لأؤكد مجددًا خالص عزائي في وفاة رئيس الأركان الهندي الجنرال بابين راوات وقرينته وزملائه خلال حادث طائرة الهليكوبتر التي تحطمت يوم الثامن من شهر ديسمبر الحالي في ولاية تاميل نادو".



وأضاف الوزير الأمريكي قائلا "إنني أكدت مجددًا التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل الحفاظ على إرث الجنرال راوات من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند، وذلك بالإضافة إلى تعميق الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع".



تجدر الإشارة إلى أن العديد من زعماء دول العالم كانوا قد أعربوا عن حزنهم لوفاة الجنرال راوات الذي يوصف بأنه أول رئيس أركان للجيش الهندي.

