مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-12-2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي ، وتقام اليوم الثلاثاء 14 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة نجمنا المصري عمر مرموش مع فريق شوتجارت أمام منافسه بايرن ميونخ في بطولة الدورى الألماني .

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوريتش سيتي vs أستون فيلا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي vs ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباريات اليوم في الدوري الألماني

شتوتجارت vs بايرن ميونخ – الساعة السابعة والنصف مساء

أرمينيا بيليفيلد vs بوخوم – الساعة التاسعة والنصف مساء

ماينز 05vs هيرتا برلين – الساعة التاسعة والنصف مساء

فولفسبورج vs كولن – الساعة التاسعة والنصف مساء