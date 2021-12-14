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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير المفاوضين الإيرانيين من فيينا: البعض يلقي اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية

كبير المفاوضين الإيرانيين
كبير المفاوضين الإيرانيين من فيينا

اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري كني، بعض الأطراف المشاركة في محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، بأنها ”تصر على إلقاء اللوم“.

وقال باقري كني – وهو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية – متحدثا عن الأطراف الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا): ”يصر بعض الممثلين على عادتهم في إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية الحقيقية“.

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وأضاف كني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”قدمنا اقتراحات بسرعة وعملنا بشكل بناء ومرن، لتقليل الاختلافات“.

وأشار إلى أن ”الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. فإذا وُجدت الإرادة للتعويض عن الخطأ، فإن الطريق إلى اتفاق جيد يكون ممهدًا بسرعة“.

وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية المشاركة في المحادثات النووية مع إيران في فيينا، الاثنين، إن موقف إيران في المحادثات ”يتعارض“ مع شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واستؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، في 29 نوفمبر الماضي، بعد توقف دام خمسة أشهر.

وكان اتفاق 2015 يهدف إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي، على الرغم من أن إيران نفت باستمرار مزاعم محاولة تطوير سلاح نووي. ويسمح الاتفاق بتشديد الرقابة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

ويخوض دبلوماسيون من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، محادثات في فيينا، كما يشارك مبعوثون أمريكيون بشكل غير مباشر في المحادثات.

وصرح دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان لوكالة ”فرانس برس“: ”نحن على اتصال مع الإيرانيين منذ ساعات، وضغطت جميع الوفود على إيران لتتصرف بشكل منطقي“.

وأضاف الدبلوماسيون: ”لكننا حتى الآن لم نتمكن من الدخول في مفاوضات حقيقية. مواقف إيران الجديدة تتعارض مع الاتفاق النووي أو ما بعده، وهذا هو السبب في أننا نضيع وقتاً ثميناً“.

وألغى رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي من جانب واحد وفرض عقوبات شديدة على إيران في منتصف عام 2018. بعد ذلك، اتخذت إيران خطوات تدريجية لخرق الاتفاق. والآن يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة للاتفاق.

وتريد إيران رفع العقوبات بالكامل مع تقديم إدارة بايدن ضمانات بعدم انسحاب الإدارات الأمريكية المستقبلية من الاتفاق النووي.

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