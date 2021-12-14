اليوم.. طقس لطيف على القاهرة وأمطار على الوجه البحري والعظمى 20 درجة

تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي والملحوظ على البلاد خلال الطقس اليوم، الثلاثاء، يصاحب ذلك استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا والسواحل الشمالية أيضا، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يبقى الطقس بارد خلال ساعات الليل.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار المتوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري أيضا.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمي 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية العظمي 13 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد العظمي 21 والصغرى 8.

جنوب الصعيد العظمي 28 والصغري 11.

