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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي لبناني يطالب بترحيل كل من أخطأ بحق البحرين وإغلاق اللؤلؤة والمسيرة

ميقاتي
ميقاتي

طالب الناشط السياسي والإعلامي اللبناني طارق أبوزينب رئيس الحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية بترحيل من ⁧‫لبنان‬⁩ جميع الأعضاء المعادية والحاقدة أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية ، الموجودين في ⁧‫لبنان‬⁩ و الذي نظموا منذ أيام مؤتمراً صحفيًا في ⁧‫بيروت‬⁩ ، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة وحاقدة و مغرضة وإرهاب فكري وتحريض وعمدوا على نشر خطاب الكراهية من لبنان ضد ⁧‫مملكة البحرين‬⁩ الشقيقة وقيادتها .

وأضاف الإعلامي طارق أبو زينب ل"صدي البلد " قائلا :  انطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا لمنع أي تطاول أو تحريض أو نشر إرهاب فكري أو تعرض تعكير لصفو هذه العلاقات اللبنانية العربية ، وانطلاقا من سيادة لبنان يجب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إلى مملكة البحرين خاصة  او أي دولة عربية عامة ،  بأي شكل من الأشكال.

وتابع : واستنادا إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، ونطالب  بإجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض وإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين اللبنانية .

وختم تصريحاته مشددا على ضرورة معاقبة وترحيل هؤلاء المجرمين من لبنان ، وأيضا إقفال مكتب تلفزيون اللؤلؤة والمسيرة والساحات وغيرهم في بيروت المدعومين من محور الشر .

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تبث من بيروت.. إعلامي لبناني يطالب "قرداحي" بإغلاق قنوات المسيرة واللؤلؤة

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إعلامي لبناني ينتقد جورج قرداحي علي تصريحاته بشأن الحوثيين

لبنان الحكومة اللبنانية مجلس التعاون الخليجي مملكة البحرين رئيس الحكومة اللبنانية

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