بالتزامن مع مبادرة وزارة الصحة.. أعراض الاعتلال الكلوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

و الاعتلال الكلوي أو الفشل الكلوي الذي يحدث عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الفضلات من الدم، وعندما تفقد كليتيك قدرتها على التصفية، قد تتراكم مستويات خطيرة من النفايات، وقد يخرج التركيب الكيميائي لدمك عن التوازن.

يعتبر الفشل الكلوي الحاد أو الاعتلال الكلوي، أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بالفعل ، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.

أعراض الاعتلال الكلوي

1- حكة

2- تشنجات العضلات

3- غثيان

4- الشعور بالجوع

5- تورم في قدميك وكاحليك

6- البول

7- صعوبة في التنفس

8- مشاكل في النوم

9- ألم في البطن

10- ألم في الظهر

11- إسهال

12- حمى

13- نزيف في الأنف

14-التقيؤ