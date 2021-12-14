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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

بطاريق
بطاريق

بالتزامن مع إعلان وزير الصحة البريطاني فرض القيود على زيارات دور المسنين للحد من تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، تلقى العجزة المهجورين زوار غير متوقعين.

 

تفاجأ المسنين داخل دار رعاية بأوكسفوردشاير في بريطانيا بزيارة غير متوقعة من طيور البطريق، مما نشر البهجة والسعادة الغامرة في قلوب كبار السن بعد قرار منع الزيارات عنهم.

 

بحركات بهلوانية لطيفة، تجول طائري البطريق تشارلي وبرينجل بطاريق همبولت حول صالة سبنسر كورت لإلقاء التحية على سكان دار الرعاية من المسنين.

 

وصلت البطاريق إلى دار رعاية المسنين في الوقت المناسب، بعدما أعلن وزير الصحة أن الأشخاص في دور الرعاية سيواجهون قريبًا قيودًا جديدة على الزوار لإبطاء انتشار متغير Omicron.

 

إذا تم إقرار القواعد الجديدة في مجلس العموم غدًا، كما هو متوقع، فلن يتمكن السكان من استقبال الزوار اعتبارًا من يوم الأربعاء - ولم يرد ذكر استثناءات لطيور البطريق في التشريع.

 

يعيش الطائران المائيان في حديقة حيوان هيثروب، وهما معتادان تمامًا على زيارة دور رعاية المسنين المختلفة في إنجلترا كشكل من أشكال العلاج.

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