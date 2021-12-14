برلماني: إنشاء 13 ألف فصل دراسي بقرى حياة كريمة يحقق ثورة تعليمية

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن أهمية المبادرة الإنسانية الضخمة حياة كريمة، لتغيير وجه الحياة بالريف المصري لا تتوقف فقط عند تغيير البنية التحتية وتجديد كامل المرافق بالريف سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الغاز، ولكنها تتبنى إحداث ثورة تعليمية بالريف أيضا.

وأضاف أبو عايشه في بيان له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء نحو 13 ألف فصل دراسي بقرى المبادرة، عبر إنشاء عشرات المدارس، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا الهدف نحو 20%.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتجاه لتعزيز العملية التعليمية بالريف وانشاء آلاف الفصول الدراسية وتزويدها بأجهزتها ومستلزماتها التعليمية، يؤكد على شمولية أهداف مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الهدف إحداث تغيير كامل بالريف تعليميًا وصحيًا وفي البنية التحتية وفي شتى مجالات حياة الإنسان المصري.

وأوضح أن الأهداف السامية للمبادرة تتمثل في العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع.

وشدد نائب ميت غمر، على أن المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل واحدة من المشاريع الكبرى لتغيير حياة الإنسان في الريف المصري.