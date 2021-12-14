عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء 13 ألف فصل دراسي بقرى حياة كريمة يحقق ثورة تعليمية

النائب عبده أبو عايشه
النائب عبده أبو عايشه

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن أهمية المبادرة الإنسانية الضخمة حياة كريمة، لتغيير وجه الحياة بالريف المصري لا تتوقف فقط عند تغيير البنية التحتية وتجديد كامل المرافق بالريف سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الغاز، ولكنها تتبنى إحداث ثورة تعليمية بالريف أيضا.

 

وأضاف أبو عايشه في بيان له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء نحو 13 ألف فصل دراسي بقرى المبادرة، عبر إنشاء عشرات المدارس، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا الهدف نحو 20%.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتجاه لتعزيز العملية التعليمية بالريف وانشاء آلاف الفصول الدراسية وتزويدها بأجهزتها ومستلزماتها التعليمية، يؤكد على شمولية أهداف مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الهدف إحداث تغيير كامل بالريف تعليميًا وصحيًا وفي البنية التحتية وفي شتى مجالات حياة الإنسان المصري.

 

وأوضح أن الأهداف السامية للمبادرة تتمثل في العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع.

 

وشدد نائب ميت غمر، على أن المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل واحدة من المشاريع الكبرى لتغيير حياة الإنسان في الريف المصري.

مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

رايحين من غير ولا ورقة.. نائب وزير الاتصالات: رقمنة 170 مليون ورقة للوثائق الحكومية بالعاصمة

أوميكرون يخيف العالم وباحثون: 3 جرعات من فايزر توفر حماية أكبر

ننشر السيرة الذاتية للواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد

جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة

بعد تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية| ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

وزارة السياحة والآثار: لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

شوبير يكشف أبرز الغائبين عن مباراة الأهلى أمام الرجاء في السوبر الإفريقي

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائداً للقوات البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

فيديو

فيديو جراف| كيف رد هاني شاكر على اتهام شيرين عبدالوهاب بعدم مساندته لها.. تفاصيل

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ