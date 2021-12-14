ثاني أكبر اقتصادات إفريقيا.. موقع عالمي يشيد بتطور الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات نشرها موقع "ستاتيستا" الألماني المتخصص في الإحصاءات، تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الـ30 الماضية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يحتل المرتبة الثانية في 2020 بالقارة السمراء.

ووفقا للموقع فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في 2020 نحو 363.1 مليار دولار، واحتلت بذلك مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الاقتصاد النيجيري تفوق على الاقتصاد المصري بواقع 69.2 مليار دولار. ويظهر من التقرير أن الاقتصاد المصري صعد من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل المرتبة الثانية في 2020.

واللافت في التقرير أن تصنيف أكبر 5 اقتصادات في إفريقيا ضم 3 دول عربية، فإلى جانب مصر، جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة باقتصاد بلغ في 2020 أكثر من 145 مليار دولار، يليها في المرتبة الخامسة المغرب، حيث بلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 112.8 مليار دولار.