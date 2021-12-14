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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متطوعة ببرامج الأمم المتحدة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان

دينا عبد الواحد،
دينا عبد الواحد، إحدى المتطوعات ببرامج الأمم المتحدة

قدمت دينا عبد الواحد، إحدى المتطوعات ببرامج الأمم المتحدة، الشكر لـ الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بملف حقوق الإنسان، وانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معقبة:" ده غير نظرة العالم لدور مصر في مناقشة هذا الملف".

وأضافت دينا عبد الواحد خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يتم تفعيل دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ بعض البرامج مثل: حياة كريمة.

وتابعت إحدى المتطوعات ببرامج الأمم المتحدة أن هذه الاستراتيجية دمجت السياسة العامة في الاتفاقيات الدولية، بتعزيز حقوق الإنسان، من خلال توفير الملبس والمسكن والقضاء على الفقر.

وأشارت دينا عبد الواحد أن توجه العالم أجمع أن مصر تشهد فترة تحولية في ملف حقوق الإنسان، معقبة: "الملف ده كان بيشهد تضليل في السنوات الماضية، وكان وسيلة للضغط على مصر، وكان يوجه من خلاله المؤامرات".

برامج الأمم المتحدة الرئيس السيسي ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برنامج صباح البلد صدى البلد

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