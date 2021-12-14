ملثمان يرهبان مهندس بإطلاق الرصاص فى الهواء لسرقته بالقطامية

أطلق ملثمان النار فى الهواء لإرهاب مهندس بإحدى المشروعات بالقطامية دائرة القاهرة الجديدة، واستوليا على جهاز من المشروع ولاذا بالهرب إلى أن تم ضبطهما ، وتبين أنهما تخصصا فى النشاط الإجرامى بمجال السرقة بالإكراه.

تلقي قسم شرطة القطاميـة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مـن مهندس بشركة مقاولات - مقيم محافظة الدقهلية، قرر بأنه أثناء عمله بمشروع تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار نارى فى الهواء بإستخدام بندقية خرطوش وتهديده ، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة ، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة ، تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" و المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحوزة أحدهم بندقية خرطوش المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد هما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين" ، كما أرشدا عن 2 بندقية آلية- 4 خزينة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى ممارسة نشاط إجرامى "سرقة بالإكراه "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الجهاز وإتهمهما بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.