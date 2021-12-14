عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثمان يرهبان مهندس بإطلاق الرصاص فى الهواء لسرقته بالقطامية

السلاح المضبوط
السلاح المضبوط

أطلق ملثمان النار فى الهواء لإرهاب مهندس بإحدى المشروعات بالقطامية دائرة القاهرة الجديدة، واستوليا على جهاز من المشروع ولاذا بالهرب إلى أن تم ضبطهما ، وتبين أنهما تخصصا فى النشاط الإجرامى بمجال السرقة بالإكراه.

 

تلقي قسم شرطة القطاميـة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مـن مهندس بشركة مقاولات - مقيم محافظة الدقهلية، قرر بأنه أثناء عمله بمشروع تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار نارى فى الهواء بإستخدام بندقية خرطوش وتهديده ، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة ، ولاذا بالفرار.

 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة ، تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" و المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحوزة أحدهم بندقية خرطوش المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

القاهرة الخديوية تعود من جديد.. «صدى البلد» يرصد عمليات تطوير المباني التراثية بقلب العاصمة.. صور

سقوط عصابة سرقة الشقق بمدينة نصر

 

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد هما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين" ، كما أرشدا عن 2 بندقية آلية- 4 خزينة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

 

وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى ممارسة نشاط إجرامى "سرقة بالإكراه "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الجهاز وإتهمهما بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Capture2
Capture2
ملثمان يرهبان مهندس بإطلاق الرصاص فى الهواء لسرقته بالقطامية ملثمان قسم شرطة القطامية مديرية امن القاهرة مهندس بشركة مقاولات

ترشيحاتنا

رايحين من غير ولا ورقة.. نائب وزير الاتصالات: رقمنة 170 مليون ورقة للوثائق الحكومية بالعاصمة

أوميكرون يخيف العالم وباحثون: 3 جرعات من فايزر توفر حماية أكبر

ننشر السيرة الذاتية للواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد

جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة

بعد تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية| ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

وزارة السياحة والآثار: لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

شوبير يكشف أبرز الغائبين عن مباراة الأهلى أمام الرجاء في السوبر الإفريقي

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائداً للقوات البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

فيديو

فيديو جراف| كيف رد هاني شاكر على اتهام شيرين عبدالوهاب بعدم مساندته لها.. تفاصيل

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ