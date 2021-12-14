مفيش فاروق القاضي.. إكسترا نيوز تنفرد بمحادثات بين المدعو حنفي والمتهمة ميرفت

التسريبات المفبركة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، محادثات صوتية بين المتهمين المدعو حنفي والمتهمة ميرفت، حيث ادعيا أنهما مسئولان في أحد أجهزة الدولة، ومتعاونين مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف.

وتحدث المتعاونين مع الإخواني الهارب، عن تفاصيل المكالمة التي نُشرت من قِبل عبدالله الشريف، وألقت المتهمة باللوم على النصاب لكونه لم يحثها على تغيير رقم هاتفها مثلما فعل هو قائلة: "أنت مغير اسمك.. كان اسمك محمود وبقيت اللواء فاروق القاضي.. كنت قولي أغير اسمي أنا كمان".

كما هددته النصابة ميرفت المدعو حنفي قائلة: "لا أنا بقولك مفيش اللواء فاروق القاضي لكن فيه ميرفت محمد علي.. أنت كنت مغير اسمك كان اسمك محمود وبقيت فاروق القاضي طيب كنت قولى أغير اسمي معرفش أغير اسمي".

كما أضافت النصابة: "أنا أساسا أقسم بالله أنا مبشتغلش في أى حاجة غير شغلي بتاع المكتب وأنا كنت قايلالك الكلام ده وموضوع المقاولات ده فعلا اشتغلت فيه شوية لقيته كله كذب وكله مش مظبوط وشيلت إيدي لأنى لقيت الوضع مش كويس".



و عرض الإعلامي أحمد موسى أمس، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، مقطع فيديو لاعترافات المتهم النصاب حنفي عبد الرزاق، في قضية التسريبات المفبركة التي كشفتها عنها وزارة الداخلية.

وخلال الفيديو كشف المتهم النصاب حنفي عبد الرزاق الذي يدعي فاروق القاضي، تفاصيل فبركة التسريبات.

وفضح المتهم النصاب حنفي عبد الرزاق الذي يدعى فاروق القاضي الإخواني الهارب الإرهابي “عبد الله ترتر”.