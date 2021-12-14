بدء فاعليات ختام ملتقى شباب الإعلام العربى بجامعة القاهرة

بدأت منذ قليل فعاليات ختام ملتقى شباب الإعلام العربى ، فى دورته الثانية لكلية الاعلام ، اليوم الثلاثاء تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

و صرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية و رئيسة الملتقى، بأن الملتقى يتضمن جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الاعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

وقالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، الاعلام هو اهم ادوات التواصل بين الشباب لانهم يعتبروا هم اكثر الفئات التى تستخدم السوشيال ميديا .

وأضافت " هويدا " ، أن ملتقى شباب الإعلام العربى جاء تحت عنوان " صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات " ، والذى يعتبر ساحة للنقاش والتفاعل بين الشباب وبين الخبراء من مختلف اقسام الإعلام بمختلف الكليات والجامعات المصرية والعربية ووزارة الشباب و الرياضة و وزارة الاثار و جامعة الدول العربية .

و أكدت عميدة الكلية ، يتناول الملتقى على عدة جلسات نقاشيه متنوعة حول صناعة المحتوى التقليدى و الرقمى بجانب منظومة الاعلام الرقمى التقليدى و مهارات سوق العمل الإعلامى و مهارات السرد والكتابة و مهارات المنتج التلفزيونى .