محافظ القاهرة: مشروع شمال الحرفيين سيساعد على إخلاء منطقة القاهرة التاريخية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه هو مشروع نموذجي سيساعد على اخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية.



وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة مشيرًا إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.



وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة قد اعتمد مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بمسطح حوالى ‎٦٠ فدان بحى منشأة ناصر ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة ٨٣ م2 ، كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2 .



كذلك يتضمن المشروع إقامة ٩٨٤ ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين ١٢ م٢ الي ٤٠ م٢ للورشة الواحدة ، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش .

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح ٢٠٠٠ م٢ ، ومدرسة مَهنية بمسطح ١٥١٤ م٢ ، ووحدة صحية بمسطح ‎٣٩٧ م٢ ، ووحدة اسعاف بمسطح ١٣٣ م٢ ، وسجل مدنى بمسطح ٣٠٠ م٢ ، ووحدة إطفاء بمسطح ٣٤٦ م٢ ، ونقطة شرطة بمسطح 334 ، ومخبز بمسطح ١٧٣٦ م٢ ، وسوق تجارى بمسطح ٥٩٦ م٢، ومنافذ بيع بمسطح ٣٦٠ م٢ ، ونادى اجتماعي بمسطح 10357م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.