الرئيس السيسي يشارك طلاب وهيئة تدريس جامعة كفر الشيخ في إفطار جماعي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وقد أكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد الرئيس على الطلاب أهمية تنمية الوعي والادراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الإقليمي والدولى، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.

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