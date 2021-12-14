بعد مشاهدته فريق كورال حلوان.. السيسي: ما رأيته اليوم خلق بداخلي الأمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لفريق كورال جامعة حلوان التي قدمت أمامه أداءً راقيا لفقرة موسيقية ومجموعة من الأغاني الوطنية.

وقال الرئيس: “ما رأيته اليوم خلق بداخلي الأمل، ونؤكد للمصريين أن لدينا خيرا كثيرا في كل شيء بس الفرصة، أمر راقٍ ورائع، إحنا محتاجين كل جامعة تظهر يوم للناس على المسرح”.

وتابع : “أتصور أننا نحتاج مش احنا بس اللي نتفرج عليهم، مش ممكن 100 مليون ميكنش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة ”.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وقد أكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة