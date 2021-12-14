عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يقترح تخصيص يوم لكل جامعة بمدينة الثقافة والفنون لتقديم مواهبها

صدى البلد

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي يقترح تخصيص يوم لكل جامعة بمدينة الثقافة والفنون لتقديم مواهبها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر ، لفرقة جامعة حلوان التي قدمت أمامه  أداءا راقيا لفقرة موسيقية ومجموعة من الأغاني الوطنية .

وقال الرئيس : “ ما رايته اليوم خلق بداخلي الأمل ، ونأكد للمصريين أن لدينا خير كثير في كل شيء بس الفرصة ، أمر راقي ورائع ، احنا محتاجين كل جامعة تظهر يوم  للناس على المسرح ”

وتابع : “أتصور أننا نحتاج مش احنا بس اللي نتفرج عليهم  مش ممكن 100 مليون ميكنش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة ”.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

ترشيحاتنا

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يهدد بهجوم حاسم وسريع لصد أي اعتداء

أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

استئناف القاهرة: أول يناير محاكمة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أريد أن أشعر بلذة الذكر فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

بلغ 571 مليون دولار.. أسامة ربيع: حققنا أعلى إيراد شهري في تاريخ قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو

مصطفى فهمى يرد على طليقته فاتن موسى: أنا طلعت حرامي غسيل.. فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ