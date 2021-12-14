لن يكون قائدنا بعد الآن.. أرسنال يوقع عقوبة قاسية على أوباميانج

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي سحب شارة القيادة من الجابوني بيير أوباميانج مهاجم الفريق، واستبعاده من مواجهة وست هام، المقرر لها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال نادي آرسنال في بيان رسمي:" بعد خرقه القواعد التأديبية، الأسبوع الماضي ، لن يكون بيير إيمريك أوباميانج قائد فريقنا بعد الآن، ولن يتم اختياره ضمن قائمة الفريق أمام وست هام، أمس الأربعاء.

تابع بيان آرسنال:" نتوقع من جميع لاعبينا، وخاصة قائدنا، العمل وفقا للقواعد والمعايير التي وضعناها جميعا ووافقنا عليها".





اختتم بيان آرسنال:" نحن نركز بشكل كامل على مباراة الغد.

ولم يعلن نادي آرسنال عن أسباب العقوبة الموقعة على أوباميانج، لكن تقارير صحفية أكدت أن أوباميانج سافر خارج بريطانيا مؤخرا، وعاد متأخر عن الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الجهاز الفني والإدارة، وهو أثار حالة من الغضب داخل النادي بسبب تصرف اللاعب.

أرقام أوباميانج مع آرسنال:

شارك أوباميانج في 14 مباراة مع آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع هدف.