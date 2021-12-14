السيسي يستمع لشرح طالب تمكن من تنفيذ روبوت طبي.. فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ شرح الطالب محمود حسن محمود، الذى قام هو ومجموعة من زملائه بتنفيذ روبوت طبي يستطيع الكشف على المرضى المشتبه إصابتهم بـ فيروس كورونا، أو من يعانون من أمراض.

وأضاف الطالب أن الابتكار عبارة أن وسيط بين المريض والطبيب، وأن المريض عندما يكون فى العزل، يدخل له الروبوت وليس الطبيب، ومن خلال الروبوت يتم قياس درجة الحرارة ونسبة الاكسجين بالجسم، ودرجة حرارة الجو.

وأشار إلى أن الطبيب يتحكم فى الروبوت عن بعد، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محمود بتحريك الجهاز وهو ما قام به بالفعل.

وفى نفس السياق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر، لفرقة جامعة حلوان التي قدمت أمامه أداء راقيا لفقرة موسيقية ومجموعة من الأغاني الوطنية.

وقال الرئيس : “ ما رأيته اليوم خلق داخلي الأمل، ونأكد للمصريين أن لدينا خير كثير في كل شيء بس الفرصة، أمر راقي ورائع ، احنا محتاجين كل جامعة تظهر يوم للناس على المسرح ”.

وتابع : “أتصور أننا نحتاج مش احنا بس اللي نتفرج عليهم مش ممكن 100 مليون ميكنش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة ”.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص يوم لكل جامعة بمدينة الثقافة والفنون لتقديم مواهبها.