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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي مع قطاع التعليم الجامعي

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها الهام وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

ووجه الرئيس السيسي، المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:
٠ تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

٠ دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة جميع التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في جميع المجالات.  

٠ تطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.  

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عن تشرفهم بلقاء الرئيس، وتقديرهم لحرصه على تعزيز دور الجامعات المصرية في تكوين كوادر شابة من أبناء الوطن قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة.

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