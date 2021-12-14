هذا التعليم فرصة حقيقية .. رسالة عاجلة من السيسي لطلاب الثانوية العامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الذكاء الإصطناعي هو مستقبل كل الدنيا مش مصر بس ، مضيفا :"هذا النوع من التعليم الفرصة الحقيقية لكل شبابنا وشاباتنا ، سعيد جدا بكل اللي بيحصل ".

ووجه الرئيس رسالة هامة لطلبة الثانوية العامة خلال جولته التفقدية بجامعة كفرالشيخ : “اوعوا تتردوا الدخول في هذا المكان وهذه رسالة للتعليم العام بعد الثانوية العامة اللي احنا بندرسة هو المستقبل كله بعد ما تخلصوا الدراسة هتلاقوا فرصة في مصر والعالم ”.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي يقترح تخصيص يوم لكل جامعة بمدينة الثقافة والفنون لتقديم مواهبها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر ، لفرقة جامعة حلوان التي قدمت أمامه أداءا راقيا لفقرة موسيقية ومجموعة من الأغاني الوطنية .

وقال الرئيس : “ ما رايته اليوم خلق بداخلي الأمل ، ونأكد للمصريين أن لدينا خير كثير في كل شيء بس الفرصة ، أمر راقي ورائع ، احنا محتاجين كل جامعة تظهر يوم للناس على المسرح ”

وتابع : “أتصور أننا نحتاج مش احنا بس اللي نتفرج عليهم مش ممكن 100 مليون ميكنش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة ”.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.