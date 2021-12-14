عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير العلاقات الاستثمارية.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستقبل وفدا أوكرانيا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية الأوكرانية، لتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وخلال اللقاء تم استعراض فرص الاستثمار، بهدف جذب وتوطين الاستثمارات وفق آليات متعددة تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال فيما بينهما واتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين.

جاء ذلك بحضور ، Anna LiUBYMA ممثلة عن  رئيس اتحاد غرف أوكرانيا ، مهندس مصطفى ابو حديد نائب رئيس الغرفة ورئيس جمعية المستثمرين ، وسيد الكرسلي عضو مجلس الإدارة ورئيس الشعب بالغرفة، وآمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ، ايهاب زهدي أمين صندوق الغرفة ، ودكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وعضو مجلس الإدارة، محمد السيد مدير عام الغرفة.

تهدف الزيارة إلى تنمية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبحث فرص الاستثمار، وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.

اشاد Anna LiUBYMA بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن الغرفة متطلعه إلى زيادة الاستثمارات في مصر وخاصة الاسماعيلية، مشيرا أن هناك الكثير من السلع التي يمكن إضافتها للمزيج السلعى للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية، والتى ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني.

مشيرة أن  حجم الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت ٤٠٠ مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار، فى عدة حقول نفطية بمنطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من ٧٢٧ ألف سائح فى ٢٠٢٠ أثناء جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن مصر هى الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك.

وخلال اللقاء تم استعراض فرص تنمية الاستثمارات المشتركة مع الجنب الأوكرانى فى قطاعات الزراعة والغذاء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز.

كما تضمنت الزيارة عقد مؤتمر موسع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، بحضور العميد ايمن صالح رئيس المنطقة الحرة ، والتي قام خلالها، باستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الحرة وخطوات إقامة المشروع بالمنطقة وخدماتها، مشيرا أن محافظ الاسماعيلية لم يدخر وسعا في تطوير المنطقة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار.

كما تضمنت الزيارة تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة، مجمع خدمات المستثمرين، والتى اسهم فى تقليل مدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتشغيله، ويشمل المبني بدروم و أرضي و اول علوي، ويضم قاعات لممثلي جميع الجهات المعنية و التنفيذية الخاصة بالأستثمار من القوي العاملة و السجل التجاري و التنمية الصناعية و البريد و الجوازات و الشهر العقاري و رقابة مالية و ضرائب والكهرباء و المحافظة و الغرفة التجارية ، يهدف إلى تقديم الخدمات الإستثمارية لأكثر من ٥٦٠٠ شركة قائمة بالمحافظة، تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة ، لللتيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات و التراخيص

كما تم عقد لقاءات مباشرة بين اصحاب الأعمال (لقاءات بي تو بي) بنادي الشاطئ والتي تعد فرصة لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين  والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ترشيحاتنا

الصحة: تجهيز المجمع القومي للأمصال بمخزون استراتيجي بتكلفة 88 مليون جنيه

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يهدد بهجوم حاسم وسريع لصد أي اعتداء

أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

استئناف القاهرة: أول يناير محاكمة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أريد أن أشعر بلذة الذكر فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو

مصطفى فهمى يرد على طليقته فاتن موسى: أنا طلعت حرامي غسيل.. فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ