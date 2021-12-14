لتطوير العلاقات الاستثمارية.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستقبل وفدا أوكرانيا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية الأوكرانية، لتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وخلال اللقاء تم استعراض فرص الاستثمار، بهدف جذب وتوطين الاستثمارات وفق آليات متعددة تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال فيما بينهما واتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين.

جاء ذلك بحضور ، Anna LiUBYMA ممثلة عن رئيس اتحاد غرف أوكرانيا ، مهندس مصطفى ابو حديد نائب رئيس الغرفة ورئيس جمعية المستثمرين ، وسيد الكرسلي عضو مجلس الإدارة ورئيس الشعب بالغرفة، وآمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ، ايهاب زهدي أمين صندوق الغرفة ، ودكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وعضو مجلس الإدارة، محمد السيد مدير عام الغرفة.

تهدف الزيارة إلى تنمية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبحث فرص الاستثمار، وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.

اشاد Anna LiUBYMA بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن الغرفة متطلعه إلى زيادة الاستثمارات في مصر وخاصة الاسماعيلية، مشيرا أن هناك الكثير من السلع التي يمكن إضافتها للمزيج السلعى للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية، والتى ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني.

مشيرة أن حجم الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت ٤٠٠ مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار، فى عدة حقول نفطية بمنطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من ٧٢٧ ألف سائح فى ٢٠٢٠ أثناء جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن مصر هى الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك.



وخلال اللقاء تم استعراض فرص تنمية الاستثمارات المشتركة مع الجنب الأوكرانى فى قطاعات الزراعة والغذاء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز.

كما تضمنت الزيارة عقد مؤتمر موسع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، بحضور العميد ايمن صالح رئيس المنطقة الحرة ، والتي قام خلالها، باستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الحرة وخطوات إقامة المشروع بالمنطقة وخدماتها، مشيرا أن محافظ الاسماعيلية لم يدخر وسعا في تطوير المنطقة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار.

كما تضمنت الزيارة تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة، مجمع خدمات المستثمرين، والتى اسهم فى تقليل مدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتشغيله، ويشمل المبني بدروم و أرضي و اول علوي، ويضم قاعات لممثلي جميع الجهات المعنية و التنفيذية الخاصة بالأستثمار من القوي العاملة و السجل التجاري و التنمية الصناعية و البريد و الجوازات و الشهر العقاري و رقابة مالية و ضرائب والكهرباء و المحافظة و الغرفة التجارية ، يهدف إلى تقديم الخدمات الإستثمارية لأكثر من ٥٦٠٠ شركة قائمة بالمحافظة، تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة ، لللتيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات و التراخيص

كما تم عقد لقاءات مباشرة بين اصحاب الأعمال (لقاءات بي تو بي) بنادي الشاطئ والتي تعد فرصة لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.