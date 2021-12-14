عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من 40 دولة حول العالم

المتحف المصري بالتحرير يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم

المتحف المصري يستقبل
المتحف المصري يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن

استقبل منذ قليل، المتحف المصري بالتحرير، وفدًا من المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، من ٤٠ دولة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من المحكمين الدوليين، وذلك خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية.

وكان في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأشارت مدير عام المتحف، إلى أن أعضاء الوفد حرصوا خلال زيارتهم على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف والتي تعبر عن مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وخلال الجولة حرص أعضاء الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم لهذا الصرح العظيم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزراه السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام بمصر للترويج للمقاصد السياحة والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والأماكن السياحية والأثرية بمصر.
 

المتحف المصري المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم المتحف المصري بالتحرير وزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

الصحة: تجهيز المجمع القومي للأمصال بمخزون استراتيجي بتكلفة 88 مليون جنيه

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يهدد بهجوم حاسم وسريع لصد أي اعتداء

أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

استئناف القاهرة: أول يناير محاكمة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أريد أن أشعر بلذة الذكر فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو

مصطفى فهمى يرد على طليقته فاتن موسى: أنا طلعت حرامي غسيل.. فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ