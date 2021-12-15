عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سوق أبوظبي العالمي" يرحب بانضمام بنك الاستثمار السويسري لمجتمع الأعمال

صدى البلد

رحب سوق أبوظبي العالمي بانضمام نيو برايفت بنك Neue Privat Bank AG، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السويسرية، لمجتمع الأعمال لدى السوق في جزيرة المارية.

ويعد هذا أول مكتب للبنك خارج سويسرا وأول مقر رئيسي له في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ تأسيسه في عام 2001، حيث جاء افتتاح المكتب الجديد ضمن مراسم احتفال أقيمت في مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي بحضور سعادة حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نيو برايفت بنك الشرق الأوسط، والبروفيسور ماركوس روفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو برايفت بنك والمؤسس المشارك لشركة NBP AG ، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سوق أبوظبي العالمي، ونخبة من رواد القطاع المالي وعملاء البنك.

 

ويحظى سوق أبوظبي العالمي بقبول وإجماع دولي على دوره كحلقة وصل استراتيجية بين اقتصادات الشرق والغرب، ليشكل المنصة الأمثل من حيث الموقع التجاري والمنطقة الزمنية للشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين تمكنهم من الوصول إلى فرص النمو وتحقيق طموحاتهم.

وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي اﻷول للاستراتيجية وتطوير اﻷعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: "نرحب بانضمام البنك لعائلة سوق أبوظبي العالمي التي تضم نخبة من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ..وكوننا الوجهة المفضلة للأعمال لنيو برايفت بنك، فإننا سنسهم بلا شك في دعم استراتيجيات النمو الدولية الخاصة بالبنك وسندعم طموحاته في تعزيز تنافسية عملائه ضمن قطاع الأعمال المتغير باستمرار.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يحظى بمكانة تنافسية بارزة كواحد من أكثر مراكز الأعمال المبتكرة والجاذبة للاستثمارات، لما يقدمه من حلول مالية متنوعة وخدمات بمستوى عالمي ..وكما أن افتتاح نيو برايفت بنك لمكتبه الأول خارج سويسرا يعزز من استراتيجية إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز استثمار عالمي ومنظومة مالية متطورة ..وإنني أؤكد أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل تقديم المزيد من خدماته المالية وتطوير منصة أعماله تدعم مبادئ الخمسين وتعزز النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي للدولة".

ومن جانبه، قال بيتر ألبنسون، الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الخاصة وعضو المجلس التنفيذي لدى البنك: "نتطلع في نيو برايفت بنك إلى تقديم خدماتنا في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، والتي أصبحت سوقًا مهمة لإدارة الثروات الخاصة ..وإنه ليسعدنا أن نؤسس أولى قواعدنا في الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيكون هذا بمثابة مركز استراتيجي لـنا وسيمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في الدولة والمنطقة كافة. كما أن توفير سوق أبوظبي العالمي لمنصة عالمية مبتكرة للأعمال إلى جانب سجله الحافل في ريادة الابتكار سيمكننا من تحقيق طموحنا التوسعية في المنطقة".

أبوظبي العالمي سوق أبوظبي العالمي نيو برايفت بنك Neue Privat Bank AG حمد المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات حارب الدرمكي

ترشيحاتنا

محمود سمير: بكيت كثيرًا بسبب استبعادي المتكرر في الأهلي

هوس التريند.. أحدث فيديوهات مرصد الأزهر التوعويَّة ضد خطر الشائعات على المجتمعات | شاهد

تعرف علي آلية عمل المجلس الأعلى للضرائب وفقا للقانون

دعاء يجلب البركة والرزق.. ردده لتنال ما تريد

الأول من نوعه.. العثور على بقايا إنسان قديم في كهف غامض

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك موديل 2021 في مصر|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

انخفاض الحرارة إلى 11 درجة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ