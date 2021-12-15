"سوق أبوظبي العالمي" يرحب بانضمام بنك الاستثمار السويسري لمجتمع الأعمال

رحب سوق أبوظبي العالمي بانضمام نيو برايفت بنك Neue Privat Bank AG، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السويسرية، لمجتمع الأعمال لدى السوق في جزيرة المارية.

ويعد هذا أول مكتب للبنك خارج سويسرا وأول مقر رئيسي له في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ تأسيسه في عام 2001، حيث جاء افتتاح المكتب الجديد ضمن مراسم احتفال أقيمت في مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي بحضور سعادة حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نيو برايفت بنك الشرق الأوسط، والبروفيسور ماركوس روفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو برايفت بنك والمؤسس المشارك لشركة NBP AG ، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سوق أبوظبي العالمي، ونخبة من رواد القطاع المالي وعملاء البنك.

ويحظى سوق أبوظبي العالمي بقبول وإجماع دولي على دوره كحلقة وصل استراتيجية بين اقتصادات الشرق والغرب، ليشكل المنصة الأمثل من حيث الموقع التجاري والمنطقة الزمنية للشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين تمكنهم من الوصول إلى فرص النمو وتحقيق طموحاتهم.

وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي اﻷول للاستراتيجية وتطوير اﻷعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: "نرحب بانضمام البنك لعائلة سوق أبوظبي العالمي التي تضم نخبة من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ..وكوننا الوجهة المفضلة للأعمال لنيو برايفت بنك، فإننا سنسهم بلا شك في دعم استراتيجيات النمو الدولية الخاصة بالبنك وسندعم طموحاته في تعزيز تنافسية عملائه ضمن قطاع الأعمال المتغير باستمرار.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يحظى بمكانة تنافسية بارزة كواحد من أكثر مراكز الأعمال المبتكرة والجاذبة للاستثمارات، لما يقدمه من حلول مالية متنوعة وخدمات بمستوى عالمي ..وكما أن افتتاح نيو برايفت بنك لمكتبه الأول خارج سويسرا يعزز من استراتيجية إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز استثمار عالمي ومنظومة مالية متطورة ..وإنني أؤكد أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل تقديم المزيد من خدماته المالية وتطوير منصة أعماله تدعم مبادئ الخمسين وتعزز النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي للدولة".

ومن جانبه، قال بيتر ألبنسون، الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الخاصة وعضو المجلس التنفيذي لدى البنك: "نتطلع في نيو برايفت بنك إلى تقديم خدماتنا في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، والتي أصبحت سوقًا مهمة لإدارة الثروات الخاصة ..وإنه ليسعدنا أن نؤسس أولى قواعدنا في الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيكون هذا بمثابة مركز استراتيجي لـنا وسيمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في الدولة والمنطقة كافة. كما أن توفير سوق أبوظبي العالمي لمنصة عالمية مبتكرة للأعمال إلى جانب سجله الحافل في ريادة الابتكار سيمكننا من تحقيق طموحنا التوسعية في المنطقة".