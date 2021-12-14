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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

صدى البلد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.


وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و841 ألف و748 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون 486 ألف و723 رأس أبقار، 790 ألف و405 رأس جاموس، 493 ألف و684 رأس أغنام، 70 ألف و936 رأس ماعز" حتى 13 ديسمبر الحالي.


ووأضاف أنه تم تحصين 2 مليون و727 ألف و614 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و392 ألف و883 رأس أبقار، 778 ألف و312 رأس جاموس، 484 ألف و334 رأس أغنام، 70 ألف و536 رأس ماعز، 1549 راس جمال حتى 13 ديسمبر ايضاً.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

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