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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال استقبال مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.."الخارجية" تعرض الرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان .. صور

الخارجية تستقبل
الخارجية تستقبل وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

استقبلت وزارة الخارجية وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم للقاهرة، حيث عُقد اجتماع موسع برئاسة السفيرة هبة زكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.

كما تناول الاجتماع استعراض جهود مصر في محيطها العربي، بالإضافة إلى التحرك المصري النشط مع دول القارة الأفريقية وفي إطار الاتحاد الأفريقي. 

من جانب آخر تم استعراض الرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام القادم، كما تم استعراض تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي.  

أعرب الوفد الأمريكي عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معرباً عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفي المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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