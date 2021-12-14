التنسيقية تشارك في النسخة الأخيرة من جلسات منتدى حوار الثقافات

برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في النسخة الأخيرة من جلسات منتدى حوار الثقافات، والتي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.



أقيم المنتدى بالإسكندرية يومي ١٣-١٤ ديسمبر الجاري تحت عنوان (المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة الفرص والتحديات).



ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق والنائب محمد عزمي والنائب محمود فيصل أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى النائبة رشا كليب والنائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأدار النائب طارق الخولي الجلسة الأخيرة للمنتدى، والتي كان عنوانها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.