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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الأوقاف : الدولة تراعي الحماية الاجتماعية لأنها أهم بنود المواطنة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف

اكد  الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، ان الوزارة تنظم خلال الفترة المقبلة مؤتمرا يحمل عنوان "المواطنة وأثرها فى تحقيق السلم المجتمعي" مؤكدا أن الحماية الاجتماعية من أهم بنود المواطنة".


وقال  وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتوضيح رؤية وزارة الأوقاف ودعمها لصندوق عطاء "صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" بمبلغ 50 مليون جنيه، إنه  أنه يعتبر دعوته لحضور اجتماع اللجنة وهي جلسة عامة إيمانية ووطنية وإنسانية.


وشدد جمعة على أهمية الحماية الاجتماعية، معتبرا إياها من أهم بنود المواطنة، مشيرا إلى أن هناك من يضيق مفهوم المواطنة بشأن الدين، مضيفا :" عاملين مؤتمر عقد المواطنة وأثرها فى تحقيق السلم المجتمعي وأخذنا المفهوم الشامل للمواطنة".


و لفت  وزير الأوقاف إلى أن الحماية الاجتماعية سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات من أهم بنود المواطنة" موضحا أن الدولة رغم المسار الإصلاح الاقتصادي التى اتخذته إلا أن هناك حماية اجتماعية".


وقال "جمعة" من علامات الساعة سرعة التداول زمان في جيل أجدادنا كانت سرعة التداول بطيئة شوية لكن الان بين عشية وضحاها الغني من الممكن يبقي فقير والفقير سيصبح غنيا وسنة التداول عاجلة، مضيفا :" لو خايف على أولادك اعمل الخير" مستشهدا بقول :" وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا".


وقال "جمعة" :"المجتمع لا يستقر براحة أفراد دون أفراد آخرين لكن يستقر المجتمع باستقرار الجميع".

التضامن ذوي الإعاقة وزارة الأوقاف وزير الاوقاف عبد الهادى القصبى

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