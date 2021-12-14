كأس العرب.. منتخب مصر يتدرب بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لتونس

أيمن أشرف يواصل برنامجه العلاجي

اختتم المنتخب الوطني استعداداته للقاء تونس، غدا، في الدور قبل النهائي لكأس العرب بآداء مرانًا مسائيًا شهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء أيمن أشرف الذي واصل برنامجه العلاجي.



على جانب آخر، يعقد الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعه اليومي مع اللاعبين متضمنا محاضرته الفنية قبل تناولهم لوجبة العشاء.



وجاءت نتائج pcr التي أجراها الفريق صباح اليوم جميعها سلبية .

المنتخب الوطني بقميصه الأحمر أمام تونس

يرتدي المنتخب الوطني غدا قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس في الدور قبل النهائي ليطولة كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب التونسي طاقمًا أبيض.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي حضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الاداري ود.محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.



تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور ال8، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور الثمانية.