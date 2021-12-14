ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى 59 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار شاحنة كانت تحمل جازولين في مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمال هايتي إلى 59 شخصا.

وأفاد نائب عمدة المدينة باتريك ألمنور - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - بوجود عشرات المصابين في مستشفيات ومراكز صحية بمختلف أنحاء البلاد، مناشدا المواطنين التبرع بالدم من أجل الضحايا، وواصفا الوضع العام بـ"الحرج".

وأشار ألمنور إلى تضرر نحو 50 منزلا جراء الحريق الذي وقع في أحد الأحياء المزدحمة، وطلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية.

كان رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قد قال، في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد تأبينا لضحايا هذه المأساة التي تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن.