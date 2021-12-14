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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباريات نصف نهائي كأس العرب .. أسباب تفوق منتخبات عرب إفريقيا على آسيا

مصر والأردن
مصر والأردن

قبل انطلاق مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021 المقامة بقطر ، أظهرت منتخبات إفريقيا تفوّقاً واضحاً على نظيرتها الآسيوية في البطولة، مع تأهل الجزائر وتونس ومصر إلى نصف النهائي، مقابل ظهور منفرد للمضيفة قطر بطلة آسيا.

التفوق تحقق برغم مشاركة منتخبات شمال إفريقيا دون لاعبيها المحترفين في أوروبا، أمثال المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، المغربي ياسين بونو والتونسي وهبي الخزري، على الجانب الآخر  فضّل المنتخب السعودي اللعب بتشكيلة هي الأصغر سناً للتركيز على تصفيات مونديال 2022 حيث اقترب من التأهل.منذ بداية التصفيات .

ووجهت منتخبات أفريقيا العرب إنذارات بالجملة، ففاز المغرب على فلسطين والأردن 4-صفر، كم فازت مصر والجزائر وتونس برباعيات وخماسيات ولو على منتخبات إفريقية أخرى مثل السودان وموريتانيا.

وكان أول انتصار لمنتخبات أفريقيا على منتخبات آسيا فى كأس العرب 2021 فوز منتخب مصر أمام لبنان بهدف دون رد ، قبل أن تفوز الجزائر على لبنان بهدفين وتفوز تونس عل الإمارات بهدف.

وحقق منتخب موريتانيا مفاجاة عندما فاز على منتخب سوريا بهدفين لواحد كانت هي النتيجة الغير متوقعة فى البطولة لفارق المستويات بين المنتخبين .

وفى ربع نهائي البطولة تفوق منتخبات أفريقيا على نظيرتها من آسيا عقب فوز تونس على عمان 2-1 ، مصر على الأردن 3-1 ، ليتاهل ثلاث منتخبات أفريقية لنصف نهائي البطولة . 


وعن أسباب التفوق الإفريقي، فهناك ثلاثة جوانب بعضها فنية، وأخرى بدنية وشخصية.

 الصفات الشخصية تتكوّن من المجتمع والبيئة والحياة. لا يعني ذلك أن اللاعب الجيد يجب أن يعاني الفقر ومشقة الحياة، لكن البيئة والظروف المحيطة تؤثر على تكوين الانسان.


المنتخبات الأفريقية أقوى، لأنها تواجه منتخبات أفضل مثل ساحل العاج والكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال معها الاحتكاك أقوى ولاعبوها يحترفون في أوروبا على أعلى المستويات مثل مانيه ودروجبا وإيتو وصلاح.


كذلك الكرة الإفريقية تتفوّق بالقوّة الجسمانية بالإضافة إلى اتجاههم للاحتراف قبل الدول الآسيوية، وقربهم من أوروبا ساعد على احتكاكهم بمدربين أجانب، كما أن حجم الجالية المغاربة في أوروبا وإعداد اللاعبين هناك مختلف عن طريقة إعداد اللاعبين في آسيا.


وبحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، يبدو الفارق جلياً بين أبرز المنتخبات العربية من القارتين، فمن إفريقيا هناك المغرب (28)، تونس (29)، الجزائر (32) مصر (45)، ومن آسيا السعودية (48) قطر (51) الامارات (70) العراق (75).


وعلى صعيد كأس العالم، يُعدّ المغرب أول منتخب عربي يتخطى الدور الأوّل عام 1986 من أصل خمس مشاركات، لحقته الجزائر في 2014 عندما خسرت بشق النفس بعد التمديد أمام ألمانيا بطلة 2014. ومن الجهة الآسيوية، بلغت السعودية الدور الثاني في أول مشاركة في 1994، علماً بأنها تفوقت على عرب إفريقيا بفوزها على المغرب 2-1 في 94، وتعادلت مع تونس 2-2 في 2006 وفازت على مصر 2-1 في روسيا 2018.

نصف نهائي كاس العرب الجزائر تونس مصر قطر بطلة آسيا

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