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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة مغربي: اختيارات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عظيمة

أمينة مغربي
أمينة مغربي

أبدت الفنانة أمينة مغربي، سعادتها بنجاح مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في دورته الأولى، مؤكدة حرصها على حضور عدد كبير من أفلامه، وأن اختيارات الأفلام كانت عظيمة. 

وأضافت "مغربي"، في تصريحات صحفية، أن المهرجان يعد نقلة فنية جديدة وصلت إليها السعودية، تكريم ليلي علوي واستمتعت بمشاهدة الأفلام مع نجوم الفن. 

وكانت آخر أعمال أمينة مغربي، فيلم “200 جنيه” مع عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا وهاني رمزي واسعاد يونس واحمد السعدني  وعدد آخر وكبير من النجوم وأيضا الفيلم السعودي "شبح" والذي جمع عدد كبير من نجوم الخليج والسعودية.

 

ختام مهرجان البحر الأحمر

اختتمت مساء أمس، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحفل لتوزيع الجوائز وعرض الفيلم المصري بره المنهج.

وحضر على السجادة الحمراء، عدد كبير من نجوم العرب والعالم وانضم إليهم الممثلة والموديل الشهيرة نعومي كامبل والإعلامية ريا أبي راشد. 

وعرض في المهرجان خلال دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام، 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

فيلم "بره المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد، وهو من بطولة ماجد الكدواني وروبي  ويعرض بالمهرجان للمرة الأولى عالميا.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر، التي تضمنت أربعة أيام من المحادثات في المجال السينمائي، وورش العمل، وسوق المشاريع النشطة، وجلسات التواصل. حيث تم تداول جميع الأفلام في سوق البحر الأحمر، من قبل لجنتي تحكيم مختلفتين لسوق المشاريع، والأعمال قيد الإنجاز، لمنح جوائز سوق البحر الأحمر. كما تم منح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع المختارة في جوائز سوق البحر الأحمر، بتمويل من صندوق البحر الأحمر، ورعاة المهرجان.

يُذكر أن المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

أمينة مغربي مهرجان البحر الأحمر ليلى علوي ختام مهرجان البحر الأحمر تكريم ليلى علوي برنامج المهرجان

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