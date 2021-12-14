حلمي بكر: الرئيس السيسي منح الجامعات رخصة الإبداع الفني

قال الملحن الكبير حلمي بكر، إن الجامعة هي مخرج الأصوات الجميلة، والرئيس السيسي أعطى رخصة للجامعات ليبدعوا حتى تكون الثقافة مجتمعية وليست ورقية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن توجيه الرئيس كلامه بالطلاب وحثهم على الإبداع يعد من أسعد الأخبار.



وأشار الملحن الكبير حلمي بكر، إلى أنه يمكن تنظيم مهرجانات سنوية من قصور الثقافة لأنها تضم محترفين ومبدعين، حتى لا يتجه الشباب للغناء الرخيص.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أنه يجب الارتقاء بقصور الثقافة وإخراج المواهب الكائنة بداخلها، مطالبا بتخفيض سعر تذاكر حفلات قصور الثقافة لإتاحة الفرصة للشباب لمشاهدة الإبداع.



وأوضح الملحن الكبير حلمي بكر، أنه يجب أن يكون المثل الأعلى للأطفال الراغبين في الغناء هم عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب.

