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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدريب وإعداد الأئمة..

وزير الأوقاف: إنشاء 1800 مسجد في مصر خلال عام.. فيديو

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قال  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه هناك عمارة للمساجد في مصر بشكل كبير  في عهد الرئيس السيسي، مضيفا:" في سنة و 3 شهور تم افتتاح اكثر من 1800 مسجد منهم 1600 مسجد بناء كامل وإحلال وتجديد ".

وأضاف  محمد مختار جمعة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  لا اعلم تواجد دولة في العالم في التاريخ القديم او المعاصر قامت ببناء هذا العدد من المساجد في عام واحد ".

وتابع محمد مختار جمعة :"  المساجد مش مجرد أرقام فقط يتم حصرها، ويمكن رصد ومشاهدة صور المساجد التي تم افتتاحها على موقع الوزارة ".

وأكمل محمد مختار جمعة :"  كل حاجة في مصر يتم بناؤها بشكل  صحيح، ومنعنا  بناء الزوايا والمساجد يتم بناؤها بشكل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبما يليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة ".

ولفت محمد مختار جمعة :"  هناك  نقلة في مجال التدريب وإعداد الأئمة ولدينا أكثر من 5 ألاف إمام منهم أكثر من 700 إمام حصلوا على الدكتوراه  ومنهم من حصل على درجة الماجستير ".

الأوقاف المساجد بناء المساجد مصر اخبار التوك شو

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