احتفالا بيوم المتوسط.. محاضرة عن السفن اليونانية القديمة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بـ مكتبة الإسكندرية ، بالتعاون مع مركز القبة السماوية العلمي بالمكتبة، ومركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان، محاضرة بعنوان السفن اليونانية القديمة، وذلك في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بيوم المتوسط.



ومن المقرر أن يلقيها الأستاذ الدكتور عماد خليل؛ أستاذ الآثار البحرية، جامعة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، بقاعة الأوديتوريوم، المدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.



ومن الجدير بالذكر أن المحاضرة متاحة للجمهور ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا فإن عدد الحضور محدود ومتاح حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة، وأعلنت المكتبة بأنه لن يسمح بدخول المحاضرة دون تقديم شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتأتي المحاضرة باللغة العربية ومترجمة باللغة الإنجليزية، وعلى الراغبين بعمل جولة داخل معرض فكرة: العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة، بعد انتهاء المحاضرة، تسجيل أسمائهم في مكتب التسجيل قبل بدء المحاضرة.