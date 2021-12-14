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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

هدى عامر
هدى عامر

«عندما بنى المصريون القدامى الأهرامات.. لم يتخيلوا أنها ستبقى 5 آلاف عام.. إنهم أبدعوا ولم يتخيلوا، وعندما رسم الفنان الإيطالي دافنشي الموناليزيا لم يتخيل أنها ستكون أشهر لوحة في التاريخ، هو أبدع ولم يتخيل.. ونحن بكل تواضع نبدع ونتخيل، وأنا لا أريد منكم أن تنظروا إلى ما أنجزناه، ولكن أريدكم أن تنظروا إلى ما يمكن أن ننجزه».. تلك هي أبرز مقولات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم  إمارة دبي، الإمارة التي جمعت المشرق والمغرب على شيء واحد  ألا وهو "الاختلاف "  نعم الاختلاف في المعتقد والثقافة والدين واللون.. فهنا البلد الذي انصهر فيه أكثر من 100 جنسية يبحثون  عن أحلامهم في دولة "الأحلام" كما سموها .

الهدف من هذا المقال ليس استعراض جمال وقوة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص فهي في غني عنّي وعن الكثيرين أن يتحدثوا عن تطوراتها الأخيرة..  بل الهدف هو نقل الأجواء  بليلة رأس السنة الميلادية لبدء سنة جديدة في جغرافيا يأتي إليها السياح من كل بقاع الارض.

ففي ذلك اليوم تحتفل دبي بعامها الجديد من سلسلة من الفعاليات المبهرة وعروض الألعاب النارية واستعراض فلكلورها وثقافتها تحت  أطول برج في العالم"برج خليفة" بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة كإغلاق مجموعة من الطرق والشوارع وتخفيض الأعداد وتنظيمها حتى لا يحدث تكدس غير مسيطر عليه . في تلك الليلة تشع دبي عادة بالحياة والجمال من العروض والاحتفالات الرائعة على شاطئ البحر  بالتزامن مع إكسبو دبي ٢٠٢٠ على أرضها سيخلق جوًا من الامتزاج بين الحداثة والتكنولوجيا وبين المتعة والجمال.

أحيانا نستغرب من الكم الهائل والاهتمام المرعب من الإمارات تحديدًا إمارة  دبي كمنطقة سياحية ؟ الجواب أنها  حقيقة. فدبي جزء من استراتيجيتها السياحية هو الحفاظ على النقد الاجنبي للإمارات وهي الارتكاز على التسوق والتبضع والسياحة .

دبي حصلت على المرتبة السابعة على  مستوى العالم من حيث عدد السياح الدوليين الذين زاروها في ٢٠١٨، حتى عززت مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة حتى في وقت كورونا فدبي فتحت أبوابها أمام العالم في وقت إغلاق كبار الدول.

الفكرة ليست سياحة ومناظر جميلة فقط بل على عامل الأمان والصحة والسلامة أيضًا خاصة البروتوكولات الوقائية، وبالفعل تم اختيار دبي كإحدى المدن الآمنة عالميا  في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير . فبعد الأحداث التي مر بها العالم على مدار العامين الماضيين، باتت دبي الوجهة الذي يتمنى كل فرد خاصة الشباب عربيا وعالميًا يتمنى أن تكون حياته في دبي لكونها أكثر المناطق  تقدمًا واستقرارًا وأمانًا.

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