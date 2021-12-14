جنايات بنها تقضي بالسجن المؤبد لسائق لاتجاره بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة بالسجن المؤبد لسائق، لإتجاره لمخدر الحشيش وحيازته سلاحا ناري "بندقيتين أليتين"، و115 طلقة من ذات العيار، وسلاح نارى"طبنجة"، و155 طلقة نارية من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم13318 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1420 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز سلاحين ناريين بندقيتين أليتين، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، كما أحرز 115 طلقة من ذات العيار، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "طبنجة" و155 طلقة من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط سائق مقيم شبرا الخيمة، أثناء سيره بسيارة نقل بدائرة مركز شرطة بنها، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على جوهر مخدر الحشيش وسلاحين ناريين "بندقيتين أليتين"، و115 طلقة من ذات العيار، وجرى ضبط سلاحا ناريا "طبنجة"، و155 طلقة من ذات العيار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحريز الأسلحة النارية، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، والذى أكد أنها لجوهر مخدر الحشيش، وأحالت المتهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.