عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات بنها تقضي بالسجن المؤبد لسائق لاتجاره بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة بالسجن المؤبد لسائق، لإتجاره لمخدر الحشيش وحيازته سلاحا ناري "بندقيتين أليتين"، و115 طلقة من ذات العيار، وسلاح نارى"طبنجة"، و155 طلقة نارية من ذات العيار.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم13318 لسنة 2021 جنايات مركز بنها،  والمقيدة برقم 1420 لسنة  2021 كلى شمال بنها، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز سلاحين ناريين بندقيتين أليتين، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، كما أحرز 115 طلقة من ذات العيار، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "طبنجة" و155 طلقة من ذات العيار.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط سائق مقيم شبرا الخيمة، أثناء سيره بسيارة نقل بدائرة مركز شرطة بنها، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على جوهر مخدر الحشيش وسلاحين ناريين "بندقيتين أليتين"، و115 طلقة من ذات العيار، وجرى ضبط سلاحا ناريا "طبنجة"، و155 طلقة من ذات العيار.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحريز الأسلحة النارية، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، والذى أكد أنها لجوهر مخدر الحشيش، وأحالت المتهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

بنها جنايات بنها محافظة القليوبية القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

ضبط 13 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

التحفظ على 3 أطنان زيت أرز مجهول المصدر فى القليوبية

مريض نفسي يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

مريض نفسي يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ 12 في القليوبية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف من مجلس النواب: الرأي الديني يتبع الرأي الطبي في الجوانب الطبية

حكم من فاتته تكبيرة أو اثنتين من صلاة الجنازة .. أمور لا تفوتك

وزير الخارجية السعودي: القمة الخليجية ناقشت تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أحكام الخلع.. دار الإفتاء: يحدث بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي

لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟.. الزراعة تجيب| فيديو

"الفتوى بين الحياة ودعم التنمية المستدامة".. كيف تحتفي الأمانة العامة لدور الإفتاء بـ اليوم العالمي الثالث؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تكشف عن حقيقة انتشار غاز سام في طبقات الجو .. فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

أخدوا كل اللي حيلتي.. الفنانة شريفة ماهر تكشف أسرار علاقتها بأولادها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ