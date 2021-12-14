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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكابنيت الإسرائيلي يلغي اجتماعه غدًا لوجود رئيس الوزراء في الحجر الصحي

صدى البلد

قرر مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) إلغاء اجتماعه غدًا الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحجر الصحي، وفقا لقناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية.
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد - في وقت سابق اليوم - أن فحوصات وزارة الصحة أثبتت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس كورونا، ولم يُحدد المكتب هوية الراكب. 


ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله "إن بينيت وجميع أفراد الوفد المرافق له في رحلته الأخيرة في عزلة وسيخضعون لاختبار (بي سي آر) غدًا الأربعاء"، لافتة إلى أنه يتم اختبار جميع الركاب الذين يصلون إلى مطار بن جوريون عند الهبوط.
 

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