تربية موسيقية حلوان: شكر الرئيس السيسي لفريق الكورال أثلج صدورنا

قال الدكتور حسين السيد عيسى، عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إن كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بها العديد من المواهب الفنية.

وأضاف حسين السيد عيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: “شكر الرئيس السيسي للطلاب المشاركين في احتفالية كفر الشيخ أثلج صدورنا جميعا”.

وخلال الاحتفالية طالب الرئيس السيسي بضرورة مراعاة المواهب في كل الفنون في الجامعات المصرية وكل الأنشطة، قائلا: «نقدمهم للناس ونقدمهم لنفسنا ونؤكد للمصريين إننا عندنا خير كتير أوي بس الفرصة».

بتخصيص يوم للفرق الفنية

ووجه الرئيس السيسي بتخصيص يوم للفرق الفنية بالجماعات بمراكز الثقافة حتى يتمكنوا من استعراض مواهبهم على كافة المواطنين.