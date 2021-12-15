اليوم.. ختام المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون بـ فنون جميلة حلوان

تختتم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، المؤتمر الدولي الثامن للكلية، بعنوان “التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر”، ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر.

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من ١٣ : ١٥ ديسمبر 2021 بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الكائن في ١٠١ شارع القصر العينى.

ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات الأكاديمية في مجال التكنولوجيا الرقمية وآثارها في العمارة والفنون.

ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية متميزة من مجموعة مختارة من أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والكويت، بهدف توثيق التواصل العلمي وتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاكتشافات والابتكارات البحثية الجديدة.